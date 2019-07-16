3對3籃球 運彩冠軍開賣

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

喜歡籃球的朋友們除了觀看5對5的NBA、WNBA、歐洲籃球聯賽(EUL)以及超級籃球聯賽(SBL)外，相信也常常會到球場來個3對3鬥牛賽，沒錯！「3對3籃球」正是近幾年頗受歡迎的新型籃球賽事，同時也已經被奧運納入正式比賽項目，明年2020即將在東京奧運隆重登場，台灣運彩今特別將其職業等級的BIG 3納入冠軍投注項目。

3對3籃球(台灣運彩提供)

「3對3籃球」又稱「3打3籃球」，俗稱「鬥牛」，起源於美國的街頭籃球，國際籃總(FIBA)2007年開始制定官方規則，大多數與原來5對5的規則相同，主要的差異有以下7點：1.每隊上場人數只有3人，2.比賽場地只使用半場，3.2隊共用同一個籃框，4.球權改採擲幣方式，5.每次進攻時間縮短為12秒，6.進球得分原2分算1分、原3分算2分，7.決定勝負方式改為：先得21分的球隊獲勝或比賽時間結束時(10分鐘)分數較高的隊伍獲勝。同年「亞洲室內運動會」首次採用，接著「2009新加坡亞洲青年運動會」以及「2010新加坡青年奧運會」都有採納，今年「2019拿坡里世界大學運動會」以及明年「2020東京奧運」等國際重大賽會也都正式將其納入比賽項目。

3對3與5對5籃球賽差異比較。(台灣運彩提供)

BIG3(台灣運彩提供)

2017年美國「3對3籃球」又進一步發展出職業聯盟，稱為「BIG 3」，規則跟國際籃總3對3(FIBA 3X3)稍微不同，目前有12支球隊包括「能量(Power)」、「三頭怪(3 Headed Monsters)」、「三胞胎(Triplets)」、「蟻群(Bivouac)」「三大洲(Tri-State)」、「敵人(Enemies)」、「三分殺手(Killer 3's)」、「幽靈球員(Ghost Ballers)」、「外星人(Aliens)」、「三部曲(Trilogy)」、「三分公司(3's Company)」、「黏球人(Ball Hogs)」等，多數是由前NBA職業球員所組成，整理如附表提供給大家投注時參考，目前賽季正在進行中(6/23～9/2)，每週3場比賽，戰績最好的4支球隊將在最後2週進行季後賽(Playoff)，第一屆(2017)冠軍為三部曲，第二屆(2018)冠軍則是能量，至於今年第三屆冠軍會是哪一支隊伍，大家可以買張運彩驗證一下自己的眼光。

BIG32019球季冠軍賠率。(台灣運彩提供)

(中時電子報)