美國總統川普尚未獲得他所希望的57億美元全部資金來建造與墨西哥的邊界牆，現在傳出為了防止日益升高的威脅，距離南部邊境很遠的紐約竟也要蓋圍牆，原來外媒報導所稱的圍牆實際上是海邊的防波堤，所謂的威脅指的是氣候變遷導致的海水倒灌。

2012年珊迪颶風造成的慘劇殷鑑不遠，紐約市南面的史塔登島（Staten Island）預計在2025年前建造完成一座長達約8.5公里、約6公尺高的海岸防坡堤，以應對氣候變遷引發的海水倒灌。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，位處紐約市南面的史塔登島（Staten Island）預計在2025年前建造完成一座長達5.3英里（約8.5公里）、約6公尺高的海岸防坡堤。

By 2025, New York's Staten Island will be fortified by a towering seawall running 5.3 miles along the coast, an engineering feat designed to ward off a growing threat https://t.co/PJhEYq8lsB pic.twitter.com/RYIui6VGNz — CNN (@CNN) 2019年7月14日

Staten Island will be surrounded by a 5.3 mile long seawall rising 20 feet above sea level, at a cost of $615 million. A bargain or a costly and ultimately futile attempt to outsmart nature? https://t.co/wvl97A7MQa via @CNNStyle — Boston HBD (@BostonHBD) 2019年7月14日

這座將斥資6.15億美元打造的圍牆，其構想源自於2012年珊迪颶風（Hurricane Sandy）重創美國東岸的慘劇，當時史塔登島完全被巨浪吞噬，島上建築物付之一炬，24居民不幸喪命。史塔登島島上居民約有50萬人，相對低漥的地勢根本無法應付向紐約港席捲而來的巨浪，根據歷史紀錄，過去衝擊上岸的海浪最高竟然將近10公尺。

美國陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）的計畫負責人魏加（Frank Verga）指出，這次新建造的防波堤達到300年防洪標準，比珊迪颶風侵襲期間最高水位紀錄還要高上2英尺（約60厘米），他掛保證，這道牆經過工程認證，能夠承受多次風暴，必要時，未來也能根據海平面上升程度進行修整。

不過文章也澄清，有了這道牆並不代表水患就不會發生，未來若遇極其嚴重的風暴，當地居民仍必須緊急撤離。

根據釋出的規畫圖，這座圍牆將打造成複合式的防波堤，防波堤上由木頭製成的木板路將可作為演唱會、馬拉松、遊行等文化活動場所。

(中時電子報)