「俠客」歐尼爾在球員時期可說是全聯盟最兇悍的中鋒，同時也是最具有統治能力的超級巨星，因此19年職業生涯名利雙收，不過，歐尼爾在受訪時自曝退役後賺的錢比球員時期還要多，看他生財有道的他，如今已是商業大亨了。

出生於1972年的歐尼爾，1992年以選秀狀元身分踏入NBA，先後打過魔術、湖人、熱火、太陽、騎士與塞爾提克，在湖人時期與「小飛俠」布萊恩聯手寫下3連霸輝煌紀錄，轉戰至熱火之後又與「閃電俠」韋德攜手奪冠，職業生涯4冠在手。

2011年歐尼爾在波士頓退休，2016年入選籃球名人堂，與「海軍上將」羅賓森、「非洲天王」歐拉朱旺以及「大猩猩」尤恩並列上世紀90年代NBA四大中鋒。

歐尼爾退休後擔任電視台評論員，經常和「惡漢」巴克利打起嘴砲，兩人針鋒相對的論調讓電視台賺了不少收視率，兩人的名氣依舊居高不下。

不僅如此，歐尼爾的投資同樣有獨到眼光，Papa John’s(全美三大披薩品牌)、銳步(球鞋)、郵輪以及Epson，他自曝2011年退役至今所賺的錢超過了球員時期。有心人士開始計算，歐尼爾的19年職業生涯的薪資大約2.92億美元，加上代言與贊助商給的錢肯定超過3億美元。

目前47歲的歐尼爾，縱橫籃壇19年，即便高掛球鞋後仍舊在媒體與商場上大放異彩，不僅荷包滿滿，更是人生最大贏家，讓人羨慕不已。

(中時電子報)