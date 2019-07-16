對很多年輕人來說，存下「第一桶金」都是一個很重要、但卻往往有點遙遠的目標。薪水不高、房租很貴、生活費就佔掉了大半，更遑論把錢存下來。這種現象不只台灣有。在美國，許多年輕人大學剛畢業就欠了高額的學貸，把錢還清都很困難，更何況是存錢？但這位年輕人才大學畢業兩年多、明年就可以達到存下10萬美元的夢想。她是怎麼做到的？

2年多前才走出校園的唐拉普（Tori Dunlap），從還在念大學開始就半工半讀、努力爭取實習機會。她設下了一個遠大目標：25歲存到10萬美元（約合新台幣300萬元）。而現在24歲的她已經離目標不遠，預計明年將可順利達標！

這不是空口說白話，唐拉普家境不算富裕，從小父母就灌輸她務實的金錢觀念：在不同的人生階段、設定可達成的理財目標、把握任何可累積財富的機會。

大學時期的唐拉普在半工半讀之餘必須兼顧課業，才能爭取到獎學金和企業實習的機會。4年下來，她自行負擔一半以上的學費，加上父母幫了點小忙，因此她畢業時沒有學貸壓力，向「存到人生第一桶金」的夢想，邁進一大步。

「大學時很辛苦，我犧牲很多玩樂和休閒。但我也體認到，這是提早準備我要過的人生，有一種動力推著我前進。」唐拉普從波特蘭大學畢業後，很快在西雅圖找到第一份正職。

目前唐拉普任職於財務科技公司的行銷工作，她還成立「第一個10萬美元」社團，傳授理財觀念，協助女性朋友建立財務獨立的人生。她建議社會新鮮人要趁早打穩財務基礎，提供以下6個可以參考的做法：

1.發展多元職能，打造斜槓人生

唐拉普在正職之外，還有兼差的外包工作。雖然每天下班後平均得多花上2個多小時的額外時間，不過每個小時可多進帳約約合台幣1200元，又能累積不同領域的工作經驗，對日後的職涯發展有所助益。

（圖片來源：pixabay）

2.盡早規劃所得，強迫自己投資

唐拉普畢業後，就設定兩個存錢目標：1. 退休基金。2. 預防失業的緊急預備金。在退休基金部分，她設定的目標是一年存下台幣16到18萬元。緊急預備金則另開定存帳戶，存入半年的生活費用。達到目標之後，則挪作投資，一年的投報率設定為7%。

對社會新鮮人來說，這樣的儲蓄與投資目標其實很嚴苛。唐拉普說，依照個人的生活需求與條件，彈性調整在所難免。但了解複利帶來的投資累積效應，她寧願犧牲享樂、將不必要的支出轉作投資。

3.在適合時機、大膽爭取加薪

談薪水是一門學問，就連資深老鳥都得三思後行。唐拉普說，爭取加薪並非討價還價的對立衝突，而且一定要先做功課，確認業界的行規和行情，以及旁敲側擊親朋好友和同業的意見。

「自信很重要，讓主管了解你的價值和潛力，但你的態度必須溫和而專業，才能創造雙贏局面。」唐拉普舉自己為例，她累積不少在企業的實習經歷和成績，在談薪水時自然有足夠的籌碼。

4.精打細算、寧可通勤省下房租

在大城市裡工作生活，想要存錢何其困難。唐拉普說，她和多數同齡的上班族一樣，租屋花費佔去不少支出。她選擇住在房租較便宜的近郊地段，雖然增加通勤時間，但房租少了將近四分之一。

「城市的生活機能比較好，休閒場所也很多，但只要能少付些房租，我不介意住在郊區。」唐拉普說，想達成人生目標，總是得有所取捨。

5.利用532法則分配支出和存款

要存錢，首先了解自己的支出狀況。唐拉普將生活支出約略分成三大類：

A.生活費50%：租屋、保險、各種帳單、日常用品。

B.存款30%：退休金和買房預備款。

C.休閒娛樂20%：旅遊、社交、治裝。

在人生階段裡，理財投資愈早開始愈好。（圖片來源：pixabay）

不過有利於生活與專業經歷的活動，唐拉普還是樂意投資自己。「我不想限制自己不去體驗生活的樂趣，以旅遊為例，雖然得花一筆錢，但我還是會去。」

6.賺錢也要兼顧身心平衡

「錢，沒有人不愛；但如果高薪的工作環境有害身心，我會選擇離開。」唐拉普說，她曾遇過一名主管相當情緒化，到職才五天，就讓她吃了不少苦頭。她熬了兩個半月，決定轉身離開。

「我起初很難受，離開意味著我是個失敗者，但我也深刻體會到，什麼才是適合我的職場環境、能讓我發揮全力。」

唐拉普衷心建議：想清楚中老年之後想過的生活，現在開始努力，絕不會太遲。

(中時電子報)