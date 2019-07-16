高雄大社日前發生教唆男友弒母案，死者19歲的女兒因為媽媽嫌棄自己深愛的男友、反對兩人交往，竟然要男友對疼愛自己的母親痛下殺手震驚社會。2015年，美國一名模範母親也死於女兒男友的刀下，不過這名「模範母親」不但強迫女兒扮成重症病患欺騙社會大眾，更想扼殺她愛人與被愛的需求。

王姓婦人13日與鄭姓女兒買菜時，遭女兒韓姓男友持刀刺死，而原因竟然只是因為她不認同女兒男友反對其交往。檢警查出案發前，鄭女與韓男兩人有密集通聯的紀錄，鄭涉嫌教唆男友殺母，還擬定了逃亡計畫，她向法官坦承教唆韓殺害母親。而她可憐的爸爸卻完全不敢相信女兒會做出這種事，難過的整整痛哭一個晚上。

美國密蘇里州的母親Dee Dee，為了欺騙社會大眾的同情與救濟金，她將健康正常的女兒Gypsy說成染色體缺失、患有肌肉萎縮症、癲癇、重度哮喘、睡眠呼吸中止症、眼科疾病，一出生就住進了重症病房，等身患重症，雖已成年，智力只有7歲孩子的的可憐孩子。Dee Dee要女兒剃光頭髮、吃抗癌藥物以配合自己的謊言

不過23歲的女兒，卻開始上網與陌生人戀愛，進而發現媽媽的謊言與荒謬，也有了愛人與被愛的渴望，Gypsy甚至認為，「在監獄裡的生活，比之前跟媽媽一起生活要自由。」、她更表示「從小都是媽媽讓我做什麼我就做什麼，但她讓我做的都是些不太好的事。她讓我撒謊，我不想撒謊，我想做一個誠實的好人…」最後Gypsy選擇最不好的方法，她要在網路上認識的男友，幫她把母親Dee Dee殺死，結束被控制的日子。

當時Gypsy讓男友協助殺死自己的母親，並布局家裡遭到入侵，連自己也遇害失蹤，當時Dee Dee被鄰居發現她身中數刀死在臥室，Gypsy則不知所蹤。後來警方調查後，在位在威州一名叫Nicholas Godejohn的男人家裡發現Gypsy和他在一起，而且Gypsy沒有受到任何傷害，警方更發現，Gypsy走路不需要輪椅，頭上長出茂密的頭髮，和先前病懨懨的模樣相去甚遠，整個事件真相才曝光。

2016年7月，Gypsy接受認罪協議。承認自己二級謀殺罪有罪。她被判10年的刑期。Gypsy的律師表示，這對她也許是個解脫。Gypsy也表示 「我的母親，也許對一個真正生病的孩子來說，她是一個真正的好母親，但我根本沒病，這才是問題的關鍵。 」

(中時電子報)