美食外送服務在台灣慢慢普遍，許多人懶得出門買東西吃，只要隨手一點手機APP，就有食物上門，而這也讓讓不少人非常好奇，「美食外送員」到底賺什麼？暢銷作家黃大米，日前在臉書粉絲團分享她向外送員求證的結果，月入10萬是可以的，不過「要用命來拚」。

黃大米在臉書粉絲專頁PO出一篇題為「月入10萬」文章，當中提到，之前耳聞大家討論外送食物可以月入10萬的訊息，她實在太好奇了，於是在某次看到外送員時，她立刻逮住機會上前發問。

黃大米向外送員詢問說道，「大哥，請問你們真的可以月入10萬嗎？」沒想到，外送員回答：「每天做16小時，一個月休兩天就可以！起床後就開始送，有很多人這樣拼啊！但這種都是進來第一個月到兩個月這樣拼，第三個月就休假一整個月，太累了。」

怎樣算錢喔？外送員說，「一趟70元，跑多了可以跳階，一趟120元，這最高了！一個小時給你三趟，一天最多給你50趟，你自己算算看，十萬可以啦！」

外送員透露這一行是有風險的，像他就保了很多保險，包括摩托車的險、人身險，還保超跑險，保很多！這公司不負擔的，有事情自己負責，感嘆自己這種是拿命去賺錢，只要肯拚，就有錢，雖然每個月油錢、摩托車耗損，大概要花一萬多，但真的只要願意接單，可以存到不少。

暢銷作家黃大米某次看到外送員時，她立刻逮住機會上前發問。（圖/翻攝自黃大米 FB）

(中時電子報)