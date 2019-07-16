3.2馬赫的絕響──SR-71黑鳥偵察機最後一次飛行

至今仍保有載人飛行速度記錄的SR-71黑鳥偵察機，早已成為軍事航空界的經典傳奇。它不只創造了多項航空記錄，而且也是第一架以雷達隱形概念製造的飛機。由於維護費用驚人，它最後的命運是提早在21世紀到來前退役。美國空軍最近發布了一段在愛德華空軍基地進行最後一次飛行的影片，片中SR-71以3.2馬赫超音速飛行來結束其傳奇的一生。

據《航空迷俱樂部》報導，SR-71黑鳥偵察機在愛德華空軍基地的最後一次飛行前還曾為太空總署執行過任務，但最後仍因維護費用過高而決定讓它退役。在1999年10月9日愛德華空軍基地舉辦的公開飛行展示(Open House Airshow)中，SR-71做了最後一次飛行。

報導說，當時SR-71起飛30分鐘後，已爬升至80,100英尺(24414.5公尺)的高度，飛速度達到3.2馬赫，相當於時速2,430英里(3910.7公里)。當時為了能讓大多數觀眾更清楚看到它在空中突破音障時的瞬間，SR-71還特地釋放了大量燃料以拖出一條長長尾巴。

然後這架黑鳥偵察機在愛德華基地上空進行3次下降飛行並再返回天空，然後開始進行它歷史上最後一次降落。自此，SR-71就未再起飛過。

在四分之一世紀裡，洛克希德製造的3馬赫SR-71A黑鳥偵察機稱霸天空。曾是SR-71飛行員的作家舒爾(Brian Shul)曾指出，飛過這架史上速度最快、高度最高噴射機的人數，比登上全球最高珠穆朗瑪峰的人數還少。

報導說，SR-71總共建造32架。它具有突破性的技術機密受到全球主要國家的重視，因而1968年美國政府下令洛克希德公司摧毀用於設計和建造SR-71的工具。

美空軍官方的《飛行員》(Airman)雜誌報導說，SR-71也是世界上第一架隱形飛機。為了偵察的隱蔽性，SR-71首次在外型上採用有助於偏轉雷達波的獨特形狀，機翼與主機身都因此而融合為一體，發動機上的內角翅片與尖型錐體、扁平的機身下部與機身表面黑色鐵氧化合物雷達吸收塗料，都有助於減少雷達橫截面，整體形成長矛的外型成為它最令人喜愛的特色。

(中時電子報)