高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選後勝出後，15日深夜於臉書發文，除了重提黨中央記者會時的「5個感謝」，也特別強調他將這段時間許多人的批評、指教當成「逆增上緣」，今後會以實際行動化解那些對他的疑慮；他更表示，面對荒腔走板的民進黨政府，只有國民黨說「Yes, I do」是不夠的，需要爭取更多人支持，明年共創台灣安全、人民有錢的新台灣奇蹟，「Yes, We do」、「Yes, We can」。

韓國瑜15日深夜以「五個感謝」為題於臉書發文，分別感謝支持者、競爭者、黨中央與主席吳敦義、高雄市民、以及這些日子反對者對他的批評和指教。

韓說，作為佛教徒，他知道「逆增上緣」的道理，對他的嚴苛要求與批評，都是讓他反省與進步的動力，今後他會以實際行動化解那些對他的疑慮，他相信或許大家對政策、事務見解不同，但熱愛這塊土地的心意絕對相同，都希望台灣富裕安全，而非辛苦不安。

他痛批，民進黨這幾年執政下，政府故步自封、社會焦慮不安、民眾生活越來越苦，要讓內政外交無能、司法經濟亂搞、廣設東廠踐踏民主、沒收公投藐視民意的民進黨下台，光靠國民黨說「Yes, I Do」是遠遠不夠的，需要更多人加入。

韓國瑜表示，30年前台灣奇蹟轟動世界，30年後的2020，「讓我們繼續在一片片歡聲雷動的國旗海裡千軍萬馬來相見，不為賣菜郎、不為國民黨，只為一個『台灣安全、人民有錢』的新台灣奇蹟。Yes, We Do、Yes, We Can.」

(中時 )