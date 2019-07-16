國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出。郭台銘昨(15)日深夜在臉書發文指出，很多人問他輸了初選是否對參與政治後悔，他表示，人生沒有後悔藥，一生在逆境中求生。強調為了民族與國家奮鬥，為了熱愛的中華民國，為了實現理想並不猶豫，也勇敢去做。

郭台銘指出，這一段不算長的經歷對我是彌足珍貴的一堂課，希望這堂課也能給大家一些啓發，那就是「無論任何時刻，人生不該氣餒，要對自己選擇負責，就算全天下的人會笑你傻，揶揄你，也不要放棄對理想的追求，一個勇者無懼的人生，不容易做，但可以努力做」。

郭台銘亦反省在這九十天中，他有許多可以改進的地方。郭台銘表示，學會的是，參與公共事務，需要更加的謙虛，需要更多的學習，需要更大量的傾聽，他努力不夠，讓很多支持果凍的朋友們失望，也希望大家不要傷心難過，讓我們明天一起迎接陽光。

最後，郭台銘強調，「我以身為中華民國國民為榮，也以身為台灣人為榮，我一生努力讓中華民國以我為榮，讓台灣以我為榮。」

(中時電子報)