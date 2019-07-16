台視、東森《男神時代》上週殺青，劇組日前舉辦殺青慶功宴，謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心、陽靚、安俊朋、林逸欣、顏毓麟、梁以辰、楊孟霖等人皆盛裝出席。謝佳見不捨表示，「可能是在剛上檔時殺青的關係，感覺時間過的特別快，沒拍多久就要結束了，所以還沒什麼真實感」。謝佳見還笑說自己看最新一集浴室濕吻畫面時有點嚇到，感覺他和葉星辰才剛見面就「做了很多事」，話語曖昧。

《男神時代》顏毓麟(左起)、梁以辰、夏語心、劉書宏、謝佳見、葉星辰、陽靚、林逸欣、安俊朋、楊孟霖。（東森）

《男神時代》劇組舉辦殺青慶功宴。（東森）

劉書宏開玩笑說自己沒什麼跟其他女演員對戲，搞笑惋惜自己福利不多時，謝佳見一聽便跟著附和自己也是，卻立刻被全體怒回：「你是唯一又演男神又跟所有女演員都對到戲的角色好嗎！」嚇得他趕緊閉嘴，笑說沒想到話一出口就被全場「圍攻」。

謝佳見也感謝許多圈內外好友的幫助，不只關注還會幫忙宣傳戲劇。好友曾之喬上周六也準時在電視機前收看，還PO上動態tag謝佳見，不但引起兩方粉絲與網友熱議，也可見兩人的好交情。

葉星辰則是一想到殺青就感性語塞，她說部戲讓她找回了當初喜歡表演的感覺，甚至有幾次因為太入戲，只是看到拍哭戲的對象就想哭，所以她非常感謝《男神時代》及朱峰導演，也很感謝搭擋謝佳見，跟他對戲都會獲得許多能量，明明是第一次合作，兩人卻意外有默契，就算只是待在一起，甚麼話都不說也不會覺得尷尬。

《男神時代》劇組為劉書宏準備蛋糕慶生。（東森）

劇組也為16日生日的劉書宏準備蛋糕慶生，演員們的殺青感想一結束，他劇中CP夏語心就端著蛋糕出現，讓他又驚又喜。劉書宏笑說：「繼謝佳見在拍戲時過生日和葉星辰首播當天生日，我自己是第三個生日的演員。從拍戲、首映記者會到今天殺青酒，一連三階段的慶生，是我遇過最多演員生日的一個劇組。」

(中時 )