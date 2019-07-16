蔡英文總統「自由民主永續之旅」當地時間15日上午在布林史東堡壘國家公園午宴克國政要和我國觀光產業考察團，期盼發掘商機，兩國旅遊業者也可以持續建立起合作管道。相信在共同努力下，台克兩國友誼一定可以長長久久，彼此經濟發展和人民福祉也可持續進步。

布林史東堡壘建於聖啟茨島西海岸高800英呎的山頂，是美洲保存最完善的殖民時期軍事堡壘之一，「今日美國」曾於2011年將該堡壘列為全球500必看瑰寶景點前十大。

蔡英文抵達時，由國家公園管理委員會主席兼克國代理總督莫頓及克國副總理李察斯迎接，莫頓也致贈蔡英文一幅描繪布林史東堡壘優美景緻的畫作。

中午蔡英文也在該國家公園宴請克國總理哈里斯等政要及我國觀光產業考察團，克國則在會場，以傳統藝術的高蹺表演來歡迎訪團。

蔡英文致詞時表示，布林史東堡壘國家公園名列聯合國教科文組織「世界文化遺產」，能在這裡跟大家碰面，實在是很難得、也很開心的一件事。

她說，觀光業一直是聖克里斯多福及尼維斯重點發展的產業，現在每年的郵輪旅客已經超過120萬人次，這是極為龐大的商機。由於台灣也有成熟的旅遊產業，所以這一次，她特別邀請國內觀光旅遊業者組團前來考察，互相交流經驗、發掘商機，為促進觀光的成長和永續發展共同努力。

考察團即將結束行程，搭機返回台灣。她期待透過考察及交流，兩國的旅遊業者可以持續建立起合作管道，把加勒比海美麗的風情介紹給更多台灣人，也歡迎更多聖克里斯多福及尼維斯的朋友，有機會可以來台灣走走。

蔡英文也提及，台灣旅居加勒比海地區的僑胞人數雖然不多，但都各自在專業領域有非常亮眼的成就，並且投入社會公益活動。例如「光駿營造公司」張溎鱗，在克國經營建築營造事業有成；旅居聖馬丁的彭瑞媛僑務顧問，也服務於加勒比海地區僑界多年。這些僑胞都經常和大使館、技術團攜手合作，正是連結兩國經貿往來最好的橋梁。

她很高興可以和這麼多好朋友齊聚一堂，相信在哈里斯總理及每一位朋友共同努力下，台克兩國的友誼一定可以長長久久，彼此的經濟發展和人民福祉也都可以持續進步。

午宴結束後，蔡英文也在哈里斯總理陪同下，前往克國市中心，參訪該國知名地標－柏克利紀念鐘塔，沿路受到克國民眾與學童的熱列歡迎，克國學童也用中文向總統問好，現場氣氛十分熱絡。

(工商 )