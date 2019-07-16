◎中國時報

●國民黨總統初選結果昨天出爐，高雄市長韓國瑜以44.805％的支持度，領先第2名的前鴻海董事長郭台銘17.07個百分點，確定代表國民黨出征2020總統大選。懸殊的結果遠超乎外界預期，這不僅證明中華民國不是用錢買的，去年九合一大選隱藏在台灣各角落的「沉默力量」，無疑也在這場初選中再次展現，終而讓韓國瑜拿下壓倒性的勝利。

●確定代表國民黨角逐總統的高雄市長韓國瑜，副手人選引發關注。對此，韓國瑜昨表示目前仍在思考中，團隊會尋覓最適當的人選。但黨內開始有韓、朱配的呼聲，藍委認為前新北市長朱立倫，政策論述最扎實，若能結合，相得益彰。據了解，朱可能出任韓競選總幹事，選後也可能任行政院長。

●國民黨總統初選民調出爐，高雄市長韓國瑜以壓倒性支持率勝出，面對韓流來勢洶洶，遲未鬆口的台北市長柯文哲昨一反常態說：「以前沒很仔細想，現在開始認真想了。」對先前曾說韓是改變國民黨唯一人選，也改口稱「改變國民黨跟改變台灣不一樣」。

●高雄市長韓國瑜確定選總統，台北市長柯文哲昨對下一步稱「再想想」，不過，奉勸阿北，趁你還有政治舞台，要抓住最佳時機參選，否則再過4年，你已不再是市長，更沒政黨奧援，當民進黨中生代竄出，你的機會更渺茫，這是你唯一一次能當上總統的機會，錯過不再，2020大選背水一戰，再成奇蹟製造者。

◎旺報

●高雄市長韓國瑜以壓倒性支持度在國民黨總統初選民調中勝出。大陸涉台學者李振廣表示，這說明韓國瑜眾望所歸。而國民黨接下來一定要團結齊心，不能搞內訌分裂黨內互打，不然又會在2020總統大選飲恨。李振廣也擔心，美國頻打台灣牌，蔡英文恐更親美，以更激進的兩岸政策來提高支持度。

●高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選民調勝出，一名大陸資深涉台專家認為，韓國瑜的挑戰才剛開始。他擔憂蔡英文政府會動用國家機器起底韓國瑜，並在選前羅織罪名剝奪其參選資格。

●旺報觀點高雄市長韓國瑜初選勝出，要在大選中獲勝，他光承認九二共識還不夠，面對綠營阻礙兩岸交流，抹黑九二共識與一國兩制，他必須要推出庶民版的兩岸論述，讓2020大選跳脫藍綠對決，而是獨與不獨及如何讓人民過好日子的愛台灣比賽。

●國民黨總統初選結果即將出爐，蔡英文總統 當地時間14日下午在友邦接受媒體詢問無論誰出線，是否對自己贏得勝選有信心？蔡英文則強調「你問了一個答案很清楚的問題嘛！」她說，對於自己「當然是有信心的啊！」

◎工商時報

●國民黨總統初選民調結果出爐，韓國瑜以44.8％對27.7％的支持率，大勝第二名的鴻海創辦人郭台銘，帶動華園、大魯閣及中天等韓流概念股直攻漲停；國內四大證券投顧指出，距離2020年1月11日總統大選尚有180天，選舉行情正式起跑，「政策牛肉概念股」將扮演要角！

●外媒報導，美國商務部很有可能在二至四周內，對美國企業發放臨時許可證，以向華為出售產品，降低華為禁令對美國企業造成影響。

●109年度中央政府總預算26日將由行政院長蘇貞昌拍板定案，政府承諾加碼公托政策、勞保年金撥補，國防教育及八大社福津貼成長下，加上蘇揆承諾取消印花稅增加支出約130億元，明年度歲出規模初估上看2.1兆元，較108年立院審定的法定預算歲出增加逾1,000億元，成長率約5.1％，寫下98年金融海嘯之後的新高紀錄。

●大陸國家統計局15日公布最新經濟數據，在內外交困下，第二季GDP僅年增6.2％，增幅創1992年有紀錄以來單季最低值。但單看6月，工業、消費及投資數據全面回升，且皆超預期，尤其是消費增速創逾一年高位，部分分析認為這顯示大陸經濟正逐漸回穩。

(中時電子報)