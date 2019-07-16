時序入夏，口味也大開！有一種美味嚐的不是味道，而是時間；有一種回味品的不是記憶，而是家。當一份不簡單的樸實餘韻在口中散開，所有思緒所沾染上的便是回憶中歷歷在目的家鄉味。The Chapter Café 主廚團隊於今年夏季，首次在無國界菜單中加入了懷舊氣息的台灣古早味料理，如XO醬鮮蝦擔仔麵、西班牙番紅花海鮮飯等，讓來訪旅人乘著時光機環遊百味之境，觸動那份曾經感動的美好氣味。

The Chapter Café _西班牙番紅花海鮮飯。（圖取自誠品行旅官網）

eslite hotel誠品行旅一樓The Chapter Café，將於今年夏天讓這份美麗的食光再次呈現，即日起推出「跨界食尚復刻」夏季新菜，由西餐主廚李沁川與中餐主廚林彥諄共同攜手，以台灣在地好味、地中海美食經典以及下酒開胃菜。

推薦菜色包含富有台式古風懷鄉情感的「麻油薑蔥香煎蛋」、「胡麻醉雞藜麥涼麵」及「XO醬鮮蝦擔仔麵」，為地道傳統的民間美食刻劃出食尚新表情。

以明亮繽紛海味呈現地中海風情的「塔香辣味透抽雞蛋銀絲麵」、「鮪魚尼斯沙拉」、「焗烤菠菜香蒜田螺」與「西班牙番紅花海鮮飯」，完美領略歐系經典食藝色彩。

The Chapter Café _焗烤菠菜香蒜田螺_鮪魚尼斯沙拉_蘿蔓生菜炒培根蘑菇鮮蝦。（圖取自誠品行旅官網）

以及適合三五好友同聚共享的下酒開胃首選「沙嗲辣味牛肉串」、「水牛城辣味雞翅」、「酥炸腐乳雞塊」，讓這夏的胃口不再等待；The Chapter Café 以料理疆界的不設限復刻道地好滋味，邀請旅人饕客遨遊精彩夏日好食光。

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(中時電子報)