騎士隊「神經刀」JR史密斯(J.R. Smith)由於沒有人要，被球隊釋出進入讓渡名單，48小時之後成為自由球員。美媒The Athletic報導，騎士隊一直想要賣掉史密斯，還把他視為很有價值的交易籌碼，但一直找不到買主。

其實史密斯上季場均6.7分、投籃命中率34%(三分球31%)，加上1568萬美元年薪，有誰肯要呢？這是因為他的合約有特別條款，任何買走他的球隊只要在7月1日之前買斷他，就只需要支付387萬美元。後來騎士隊又把這個條款延長到7月15日，價格調整到440萬美元。新東家如果買斷史密斯就可以解放相應的薪資空間，所以騎士隊以為很好賣。

史密斯去年11月就提出轉隊要求，但是沒有成功，現在球隊變著法子要把他賣掉，也沒有成功，現在騎士只好自己買斷他。自從他去年總冠軍賽G1的烏龍之後，大概沒人想用他了，包括湖人。ESPN報導，老戰友詹姆斯(LeBron James)所在的湖人隊也無意收留史密斯，而且連底薪都不願意出。今年33歲的史密斯打了15年NBA，有可能就此從聯盟退役。

(中時電子報)