歐洲模式模擬(左)及美國GEFS系集模式最新模擬(右)顯示，熱低壓不排除有穿台可能。(左/翻攝自翻攝typhoon2000，右/翻攝自Tropical Tidbits)

目前熱帶性低氣壓、準颱風「丹娜絲」位於台灣東南方海面上，最新歐美模式模擬，它有可能成為今年第一個「穿心颱」。中央氣象局表示，熱低壓最快今天晚上增強為颱風，在今晚至周三發布海上颱風警報、同時不排除會發布陸警。氣象專家吳德榮表示，颱風或T.D(熱低壓)大致先偏西前進，在巴士海峽一帶轉向北北西，明天外圍環流接近台灣，周四、周五全台有雨，且有「大量降水」的威脅。

據歐洲中期預報中心及美國GEFS系集模式最新模擬指出，熱低壓不排出會登陸並穿越台灣，成為穿心颱。氣象局預報員林定宜指出，熱低壓今天有發展成輕度颱風的趨勢，周三進入巴士海峽，太平洋高壓將逐漸減弱，往北轉角度是關鍵，周四、周五離台灣最近，將全台有雨。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新模式模擬顯示，明天(17)外圍環流接近，東半部、恆春半島有雨，北部、南部有局部陣雨；周四、周五(18、19日) 通過台灣附近，全台有陣雨或雷雨，準颱風及其外圍環流是很不穩定的大氣，有帶來「大量降水」的威脅。

圖為第 10 號熱帶性低氣壓位置。(氣象局)

準颱風恐成「穿心颱」 周四、五威脅最大（中天新聞）

(中時電子報)