國民黨總統初選民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨角逐2020總統選戰，對戰民進黨提名的蔡英文總統。對此，國民黨立委陳學聖直言，具有這麼強的韌性的人，絕無僅有，韓戰鬥力很強。他更表示，民進黨恐怕遇到國民黨有史以來真正會選舉的候選人。

國民黨昨公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。其餘3位候選人，朱立倫支持度為17.900%、周錫瑋是6.020%，與張亞中3.544%。韓國瑜的支持度，相當於第2名的郭台銘與第3名朱立倫的總和。

據中評社報導，陳學聖指出，他跟韓國瑜從政時間一模一樣，具有這麼強的韌性的人，絕無僅有。他說政治人物遇到一到兩件重大事件，多半就掛了，韓撐到現在「戰鬥力很強」。他也表示，過去國民黨會說，民進黨只會選舉，「現在民進黨真的碰到一個國民黨會選舉的人」。

陳學聖提及，過去國民黨瞧不起民進黨，好比兩千年，他跟著連戰，發現連瞧不起陳水扁，甚至扁當選之後，認為沐猴而冠，憑什麼扁可以當選？但是民進黨真的會選舉，如果選舉沒有辦法選贏，就沒有辦法治國，「民進黨這次，恐怕遇到國民黨有史以來真正會選舉的候選人」。

對於國民黨一些政治菁英笑韓草包，陳學聖說這樣的心態，可以瞭解，因為當年國民黨看民進黨心態就是這樣。但陳說韓國瑜就是有辦法喚醒藍軍熱情，明顯感受這次韓帶頭打仗，會把2014、2016的選票喚醒出來，對國民黨立委提名人會加分。

(中時電子報)