台灣運彩單場暨場中投注場次預告(7月16日~7月22日)

1.「美國職棒」：提供10場單場或場中投注。

7/17(三)~7/19(五) 洛杉磯天使主場迎戰美聯西區排名第一的休士頓太空人，目前天使48勝46敗，主場25勝21敗，排名分區第4；而美聯西區霸主的太空人，目前59勝35敗，客場26勝21敗，近5場雙方對決，太空人拿到5戰4勝壓倒性的勝利，天使當家主將卓奧特（Mike Trout）最近一場比賽，因膝蓋不適3局上就提前退出比賽，被列為每日觀察名單之一，雪上加霜的情勢讓人為折翼天使捏了把冷汗，天使能否在自家球場迎來勝利女神，接連3天的刺激賽事，一同關注!美聯東區則在7/21(日)及7/22(一)由紐約洋基對戰科羅拉多洛磯，原先因傷兵問題重創洋基投手戰力，先發及後援兩大主力塞弗瑞諾（Luis Severino）與貝騰塞斯（Dellin Betances）陸續回歸並開始進行練投計畫，洋基的精彩表現值得期待；近期烏雲罩頂的洛磯，能否一掃陰霾，為自己開拓一線曙光，本週末邀請您共同鎖定。

2.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

7/19(五)~7/21(日)連3天送上太平洋聯盟賽事，由戰績排名第2的日本火腿鬥士迎戰排名倒數的羅德海洋，7月雙方交手3場比賽火腿1勝2敗，台灣好手「大王」王柏融也因右肩受傷預計休息4週，羅德海洋能否把握機會再下一城，共邀熱血球迷準時收看!

3.「籃球-瓊斯盃」：提供4場單場投注。

7/18(四)~7/21(日)連續4天威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，中華藍分別對上印尼、約旦、菲律賓、南韓，約旦與南韓派出國家隊陣容，其中被視為奪冠勁旅的菲律賓，憑藉雙位頂尖洋將「飛魚」菲爾普斯（Eugene Phelps）與柏克曼(Renaldo Balkman)合作出擊，目前已取得2連勝的好成績，這股氣勢讓人憶起3年前菲律賓在瓊斯盃8戰全勝封王，中華藍必定要嚴防備戰!7/21(日)最後一日中華藍將對上南韓，日前7/13(六)中華白奮勇出軍，可惜6分飲恨雖敗猶榮，君子報仇不嫌晚，期待本週日中華藍旗開得勝!

4.「足球」：提供24場單場或場中投注。

非洲國家盃本週末冠軍爭霸。曼城名將馬雷斯領軍的阿爾及利亞，在準決賽以2：1力挫非洲雄鷹奈及利亞，將與利物浦前鋒馬內領軍的塞內加爾，在台灣時間週六(7/20)凌晨3點進行冠軍決戰，塞內加爾在另一場準決賽中，與突尼西亞激戰90分鐘仍踢成0：0，直到加時上半場靠著對手的烏龍球才以1：0小勝晉級決賽。季軍戰則在7/18(四)凌晨3點上演，突尼西亞與奈及利亞將為榮譽而戰。

歐洲足球新賽季即將在8月陸續開幕，各家俱樂部目前正密鑼緊鼓為補充新血和準備熱身賽；本週有英超亞洲盃，由狼隊、紐卡索聯、西漢姆聯和曼城4隊，前往南京和上海進行4強對決。

另外，網羅歐洲眾多豪門共同參與的國際冠軍盃，本週起12支來自歐洲和墨西哥的勁旅，將陸續在美國、英國、瑞典、中國和新加坡等地展開角逐。本屆參加球隊包括兵工廠、曼聯、熱刺、拜仁慕尼黑、佛倫提那、國際米蘭、尤文圖斯、AC米蘭、本菲卡、馬德里競技、皇家馬德里和瓜達拉哈拉。首週較受矚目的比賽有7/18(四)上午11點的兵工廠對拜仁慕尼黑；7/20(六)19:30曼聯對國際米蘭；以及7/21(日)19:30尤文圖斯對托特納姆熱刺等，各大豪門雖然不會盡出精英，但為爭上位，小將新秀必定全力以赴，精彩可期。

(中時電子報)