國民黨總統初選民調公佈，結果高雄市長韓國瑜以44%大贏鴻海前董事長郭台銘的27%，獲得壓倒性勝利。對於這個結果，前總統陳水扁似乎有話要說，陳先是恭喜韓國瑜贏得初選，並表示韓國瑜是國民黨2020的最強棒，帶動的將是立委席次的大幅增加，多個20席相信不是夢。

對於韓國瑜贏得初選，陳水扁於臉書發文表示，恭喜韓國瑜市長以44.81%的總支持率，大贏來勢洶洶的鴻海董事長郭台銘17%，正式代表國民黨參選2020總統大選！韓流還沒退燒，韓國瑜是國民黨2020的最強棒，帶動的將是立委席次的大幅增加，多個20席相信不是夢。

陳水扁話鋒一轉，語重心長告誡，民進黨與蔡陣營可千萬不能輕忽。韓國瑜一年內要打二次重大的選戰，2018年高雄市長選舉，不是韓國瑜多行，而是民進黨中央與地方執政累積的民怨，剛好在他身上找到出口。如今討厭民進黨的民怨不再了嗎？2020韓國瑜還能過關斬將嗎？政治與選舉都是千變萬化的化學。

陳水扁表示，誰會知道7月15日解嚴32週年紀念日，解嚴前一年民進黨還是不被承認的「XX黨」、「X進黨」，結果成立11年就拿到縣市長的過半席次，14年取得中央執政權，30年完全執政。2017.7～2019.3新台灣國策智庫五波民調，朱立倫大輸308萬票後的一年半，再度PK蔡英文，竟可打成平手，然後每半年分別贏6%、11%、29%、13%，如今卻是總統初選的第三名。而韓國瑜一年前參選高雄市長，從不被看好到贏得勝利，不過3個月。他的非典型候選人選戰打法，贏在民心思變！之前被抹黑抹紅，甚至罷免風暴方興未艾，仍不減韓流再度報到。

阿扁要說的是：2020小英的最大競爭對手，不是姓韓也不是姓柯，而是姓蔡！

(中時電子報)