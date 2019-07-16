國民黨主席吳敦義向初選監委葉毓蘭致謝。（圖／本報系影音截圖）

葉毓蘭擔任此此次國民黨初選監察小組委員。（圖／取自葉毓蘭臉書）

15日國民黨正式公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.805%奪冠，順利出線。記者會上，國民黨黨主席吳敦義一上台，首先向台下同仁致意；更特別點名亞洲警察學會秘書長葉毓蘭，感謝其奉獻專業，擔綱選舉監察委員，為本次初選把關。

國民黨初選結果揭曉，韓國瑜44.805%、郭台銘27.73%、朱立倫17.9%、周錫瑋6.020%、張亞中3.544%，由韓國瑜大勝。記者會由吳敦義主持，韓與周、張三位初選角逐者共進，宣示團結。吳不僅對韓大喊「Wonderful」，更盛讚本次國民黨初選是「有史以來最公開透明的一次」。

吳敦義一上台，首先向台下同仁致意。值得注意的是，吳更特別點名台下的葉毓蘭，表彰其身為警察大學教授，由她來當監察委員再合適不過！並數度拱手作揖、敬禮致意；葉也不斷回禮，還用雙手對吳比了大大的讚。意外插曲，讓全場動容。

葉毓蘭在臉書表示，本次初選精彩如對決，也讓有些參選人的粉絲，質疑國民黨初選公正性、擔憂自己所支持者被做掉。這讓她決定投入選監工作，「要極盡吹毛求疵之能事，確保民調過程的無懈可擊。」

葉毓蘭也坦言：「過去一個星期，我們每天下午五點就到民調公司，把原先彌封的樣本拆封、灌入電腦、建立專案、監看民調……到完成每晚的目標樣本、重聽有疑義的樣本、確認、存檔、刪檔，簽名彌封，有人說這是以清朝的程序來處理21世紀的民調資安，但是，就這樣繁瑣到每個陣營都沒有話說，而我每天回到林口時，幾乎都已經是午夜了！」

0715 吳敦義韓國瑜國民黨初選結果記者會

(中時電子報)