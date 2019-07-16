檢調偵辦中信金弊案，續有發展！前中信財務長張明田繼涉入內湖廠辦土地案後，再被檢調查出，張與弟弟張明人、弟媳巫春香等人，涉嫌在中信金處分台南土地、處分松壽大樓時，以低於市價賤售，從中獲取上億佣金，涉嫌違反金融控股公司法的特別背信罪。台北地檢署昨指揮調查局北機組，兵分9路搜索張明田等人住處，共約談張與弟弟張明人、弟媳巫春香中信銀主秘陳永晉、中信銀行舍管理部副理柯弘達、「外資圈金童」子樂投資公司總裁詹偉立等9名被告，另傳喚19名證人。

檢方訊後，張明田、張明人兄弟犯金控法特別背信罪、財報不實及洗錢等罪嫌重大，有事實足認有勾串共犯及證人之虞，非予羈押，顯難進行追訴，今凌晨聲請羈押禁見。

另涉案的「外資圈金童」詹偉立100萬元交保、林書弘50萬元交保、柯弘達50萬元交保、巫春香100萬元交保、陳永晋100萬元交保、劉致宏50萬元交保、陳宏顥請回。

這已經不是張明第一次遭檢方聲押，他因涉及內湖購地等案曾遭羈押。

檢調懷疑，中信2012年8月處分台南土地，由張明田、張明人、巫春香等主導，以低於市價的9000多萬元賤售。

另中信2015年11月出售松壽大樓時，以151億元出售給子樂投資公司總裁詹偉立，檢調懷疑，張明田等人在出售過程，獲取鉅額佣金，讓中信金蒙受損失。

(中時 )