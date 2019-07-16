不少人嚮往歐美的生活環境，像是房子位在海景第一排，就能有看不完的風景，生活看起來也很愜意。有一名網友就上網發文詢問，台灣有沒有哪裡可以買到類似在歐美海邊或懸崖上第一排、整個景觀面海的房子？沒想到，底下不少網友看見貼文後都直言，「台灣不適合」！

這名原PO在PTT發文詢問，「台灣要怎麼可以買到海景第一排？」，原PO希望能夠在台灣買到類似歐美海邊或是懸崖上的第一排，整個景觀面海，往海邊過去還可以搭個遊艇碼頭，去台南和高雄有看到財團在規劃，但看了很久也沒看到蓋出來，他問，「買海邊土地自己蓋不知道有沒有可能」。

貼文一出，有的網友建議他到淡水、三芝、萬里等北海岸看看，但大部分網友都認為，台灣的氣候並不適合，住起來不會像歐美一樣，「夏天颱風，冬天東北季風，房子很難顧」、「我同事住東港，每當大雨加滿潮，門口永遠都是海景第一排，立刻摸到海，供你參考」、「北部海景第一排，光鹽分、海風，就讓你的房子快速劣化啦」。

(中時電子報)