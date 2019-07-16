馬祖東引島昨天〈15日〉發生一起戰地開放27年來的首起死亡車禍。一名國防管理學院畢業的女軍官原定今天將到東引報到入營，趁著最後一天休假日，與陪同前往的母親共乘機車前往島上小旅遊，中午行經守備大隊保修排附近時失控摔車，女軍官手、腿受創，但母親頭部、胸腔重創，送醫不治，警方目前還在釐清肇事原因。

據了解，不姓傷重身亡的劉姓女子，女兒今年自國防管理學院畢業，準備於今天到營區報到，劉女陪同女兒趁報到還有1天時間，共乘騎著機車到各處景點參觀。接近中午，母女兩人結束東湧燈塔、以及今年4月才開放觀光的知名軍事據點「一線天」後，劉母載著女兒經過保修排附近路段時突然失控摔車，劉母當場母頭部、胸腔嚴重受創，經急救後傷重不治；女兒手、腿部受傷，意識清楚，沒有生命危險。

連江縣警方表示，肇事機車是在通過下坡段，東引指揮部保修排營區入口處後，即發生失控偏離車道，衝向路旁草地，人車就倒在當地。車禍發生時，二人雖都有都有戴安全帽，但還是受創嚴重，事故後員警也到場鑑識，並釐清肇事原因。這也是東引自1992年解除戰地政務、開放觀光27年以來，首起死亡車禍。

(中時電子報)