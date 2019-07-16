國民黨初選民調15日公布結果，高雄市長韓國瑜以44.805%支持率勝出，將代表國民黨角逐2020大選，後續將於17日中常會完成提名核備作業，並於28日國民黨全代會上正式提名。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，現在的韓國瑜，不再需要證明「自己最強」，而是需要「友軍來援、不斷壯大」。

黃暐瀚在臉書發文指出，民調大勝，是必然的。黃說上周提前預錄的分析影片，已講得很清楚，但民調大勝後，接下來又是一個新的挑戰的開始。挺韓國瑜，不想看到他被「欺負」，但挺韓國瑜不等於對他的「競爭同志」們，一律「凍免條」，就算真要「見神殺神、見佛殺佛」，那也只是「開疆闢土」的階段，現在黨內競爭已然「出線」，還要繼續對「友軍」喊打喊殺？有意思嗎？

黃暐瀚提及，從六一凱道的「大雨不散」，到花蓮造勢的「千里赴會」，雲林那場那麼熱，台中那場等好久，一直到新竹之夜的萬人燈海，韓國瑜的造勢，讓韓粉們不只凝聚，還淬煉成鋼，從「韓粉」，變成「鋼鐵韓粉」。現在民調初選過關了，韓國瑜要成為「總統參選人」了，「鋼鐵韓粉們，你們準備好，要繼續進階，成為『鋼鐵韓粉2.0』了嗎？」

「愛與包容，不是嘴巴說說而已」。黃暐瀚認為，如果韓粉可以幫韓國瑜「去愛」、「去包容」，不管是競爭對手，或是黨內同志，都會因為「愛與包容」，團結一心，化成同一股力量。這是闖過初選階段的韓國瑜，此刻最重要的。他直言，現在的韓國瑜，不再需要證明「自己最強」，而是需要「友軍來援、不斷壯大」。

黃暐瀚也提及，郭台銘昨肯定不好受，初選才剛慘敗，媽媽又逢微恙。他說若這時候遇到「粉絲」上門咒罵，他會怎麼想？若是此時卻是看到韓粉湧進溫暖，祝福他母親早日康復，一家安康，他又會是什麼感受？黃直言「如果是真韓粉，是鋼鐵韓粉，還是鋼鐵韓粉2.0！那就沒有什麼，做不到」！愛與包容、愛瑜，就包容。做不做得到？先問問自己，是不是真的「鋼鐵韓粉2.0」。

(中時電子報)