蔡英文總統與席頓總督共同接受禮兵歡迎( 採訪團提供)

蔡英文總統「自由民主永續之旅」在當地時間15日傍晚出席總督府歡迎和贈勳儀式。蔡英文表示，克國在1983年獨立建國時，第一個建交的友邦就是中華民國台灣，從總督席頓手中接受勳章意義重大。期盼繼續給予台灣支持，讓兩國在國際上相互扶持一起做出更多貢獻。

蔡英文抵達總督府後，克國總督席頓親自迎接，共同接受禮兵列隊致敬，現場也以當地傳統的鋼鼓樂團演奏兩國國歌、以及月亮代表我的心、朋友等多首台灣知名歌曲。

蔡英文總統在總督陪同下，在總督府種植「黃花風鈴木」樹苗並揭紀念牌，象徵台克兩國關係緊密深厚，邦誼永固。

蔡英文隨後也接受席頓總督致贈象徵最高榮譽的「聖克里斯多福及尼維斯勳章」，蔡英文致詞時表示，這兩年，包括總督及哈里斯總理在內都曾經到台灣訪問，很高興這次的「自由民主永續之旅」換她前來訪問。

對於獲得席頓授與她象徵最高榮譽的「聖克里斯多福及尼維斯勳章」，她感到非常榮幸，「這是對我們兩國長期友誼、以及彼此發展夥伴關係最大的肯定」。

她提到，更讓她感動的是，1983年聖克里斯多福及尼維斯獨立建國時，第一個建立外交關係的友邦，就是中華民國台灣。而席頓當時則是來台洽談建交的重要推手，「從總督閣下手中接受勳章，意義非常重大」。

蔡英文指出，從1983年到現在，30多年來，台灣除了在農業、醫療及資通訊等領域，持續和克國交流合作，也推動各類獎學金及技職教育的計畫，一起培育優秀的專業人才。

她認為，從聯合國的「永續發展目標」來看，我們共同合作的這些努力，都是在造福人民，促進和平、繁榮、還有可以世世代代延續下去的發展，這就是台灣和克國共同的理念，也是我們未來要繼續共同努力的目標。

她也特別感謝克國政府長期在國際場合為台灣仗義執言，讓更多國際上的朋友能看見。台灣不但善盡地球村成員的責任，更有能力為世界帶來積極的貢獻。展望未來，她期盼總督繼續給予台灣最大的。

席頓致詞時表示，能接待總統及訪團他感到十分榮幸，透過致贈蔡總統勳章來彰顯蔡的卓越貢獻，種下的「黃花風鈴木」樹苗也象徵兩國邦誼之長存。

(工商 )