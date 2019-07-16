國民黨總統初選民調今日公佈，鴻海前董事長郭台銘支持率僅27%，慘輸高雄事長韓國瑜的44%，跌破原先名嘴們的眼鏡。對此，財經女神胡采蘋認為，郭台銘犯了戰術上錯誤，一是郭台銘是一個假人的感覺，二是定位不準確，不能給人有認同感。

對於郭台銘大敗之因，胡采蘋於政論節目《年代向錢看》上表示，首先，郭整個選戰都是一個假人，郭台銘還是郭董，隨便翻一本雜誌訪問，都可以從字裡行間，體會到郭不可一世的氣概，但郭初選確呈現一個假人的狀態。

胡采蘋再補充，一開始最瞎的是媽祖要郭選，變成現在很尷尬，怎麼媽祖要郭選，最後是高雄市長韓國瑜44%，而郭是27%？還有接下來的親草地和幫記者綁鞋帶，其實郭對記者是非常強勢的，郭甚至曾假扣押她一個前同事的薪水，因為他們有過一個訴訟，郭懷疑公司有內部人士洩密給她前同事，郭就假扣押她前同事薪水，使其連生存都有問題。郭就是這麼強勢的一個人，遇到困難都是輾平的性格。郭居然會去幫記者綁鞋帶，她感到非常不可思議。

胡采蘋表示，到底是哪個人建議郭董做種事！郭真的應該剔除這種競選團隊。郭所有的表現都不是郭台銘了！還有每天打開Youtube網路看新聞，都可以發現插廣告很多都是郭台銘。她要問一下，看一小時新聞片，會插三次都是郭台銘的廣告，可是她要反問一個問題，請問大家記得郭台銘廣告內容是什麼嗎？這就是廣告的效果，沒有人知道廣告內容是什麼，郭董說過什麼。可說是完全失敗，她甚至建議可以把做廣告的團隊踢除出去。

(中時電子報)