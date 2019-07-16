現代人外食多，不少人會喝乳酸飲料或香蕉來促進腸胃蠕動。營養師表示，許多醃製品都含有亞硝酸鹽，若此時搭配含胺量較多的食物，如養樂多、香蕉、柴魚等，兩者一起食用則會產生「亞硝胺」，容易造成呼吸道、食道、腸胃發炎病變，嚴重甚至有致癌風險。

據《每日健康》報導，營養師李錦秋表示，大家從小就聽過的「香腸不能配養樂多」，但其實許多醃製品，像是培根、火腿等，都是屬於亞硝酸鹽含量較多食品，不適合和含胺量較多的食物，如優酪乳、養樂多等飲料一起食用，容易產生亞硝胺。

營養師李錦秋。(翻攝YOUTUBE)

李錦秋表示，食用醃製品除了不能同時搭配養樂多外，還有其他例如香蕉(含色胺酸)、番茄，或是柴魚、蝦米乾、魷魚絲等，都是含胺量較高的食物，一起食用容易產生亞硝胺，提高致癌風險。

已故俠醫林杰樑曾在《生活中的毒》一書中提到，想要預防亞硝胺合成，除了避免同時吃下含亞硝酸鹽及含胺類的食物，平時更可多吃富含維生素C、維生素E和多酚的蔬果、咖啡、綠茶等食物，有助體內減少亞硝胺合成反應。

(中時電子報)