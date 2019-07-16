網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

昨日（15）國民黨公布初選民調結果，由高雄市長韓國瑜以44.805%壓倒性勝利，順利出線。鴻海集團創辦人郭台銘以27.73%位居第二，卻未出席由黨主席吳敦義主持的黨內記者會，也臨時取消原訂下午的記者會。傳郭母初永真身體不適住院，「韓家軍」聞訊號召去郭臉書留言，為郭母打氣、祝福早日康復。

國民黨初選結果揭曉，韓國瑜44.805%、郭台銘27.73%、朱立倫17.9%、周錫瑋6.020%、張亞中3.544%，由韓國瑜大勝。記者會由吳敦義主持，韓與周、張三位初選角逐者共進，宣示團結。吳不僅對韓大喊「Wonderful」，更盛讚本次國民黨初選是「有史以來最公開透明的一次」。

黨內記者會五缺二，除新本北市前市長朱立倫獨自召開記者會，並與韓國瑜肩並肩宣示團結，郭台銘動向也令外界矚目。郭取消原訂當日下午的個人記者會，至今也沒公開露面。傳郭母初永真身體不適住院，也讓挺韓的「韓家軍」們心急不已，號召大家秉持「愛與包容」精神，一起去郭臉書臉言，為高齡94的郭母打氣並祝早日康復。

挺韓網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發文：「幫韓國瑜市長結交朋友。新聞說郭董母親生病，郭董很孝順。大家能幫忙留言，祝福郭媽媽早日康復。」文章一出，獲得超過2400個讚與破400則留言，網友們紛紛回應：「祝郭媽媽早日康復，妳兒子很孝順」、「早日康復」、「祝郭老夫人早日康復」、「祝郭老夫人身體早日康復，愈來愈好。請郭董放寬心」、「菩薩保佑早日康復」、「憂心郭董選舉，華麗的𨍭身，求歷史定位，祝福老人家早日康復一家享天倫之樂」。

(中時電子報)