夏天是旅行的季節，因此也是竊賊出沒的旺季。因此，有越來越多的消費者透過攝影機與智慧型手機應用程式，從遠端監控自家住宅。然而，智慧家庭或智慧生活解決方案，無論是電動百葉窗、連網煙霧警報器或照明控制，通常都無法抵禦網路攻擊。攻擊者可透過網際網路窺視住家與居民、竊取銀行帳戶資料，甚至開啟數位門鎖。

根據英飛凌科技（Infineon）委託GfK機構所做的一項具有代表性的調查，德國消費者有意識到上述安全風險。不論其年齡和收入族群，大多數受訪者為避免裝置受到攻擊和資料遭竊，皆願意支付更多費用：35.4％的受訪者願意多支付上限為10％的費用，另有20.9％的受訪者願意多支付19％，其他8.4％的受訪者甚至願意多支付20％至25％的額外費用。

超過60％的受訪者也認為，在決定購買何種產品時，若有標籤可以載明產品的安全層級資訊，將有助於其購買決策。連網裝置的安全標籤能以類似於冰箱或洗衣機的歐盟能源效率標籤等透明且易於理解的方式呈現。

英飛凌安全部門主管Thomas Rosteck表示，確保智慧家庭安全並不容易，而這也正是消費者需要協助的地方。如同個人電腦，使用者可藉由防火牆、資料加密或個人密碼，大幅提升連網電子裝置的安全層級。簡單的措施即有助於保護使用者的隱私，在新的應用中建立信任，並為製造商提供優勢，使其在競爭激烈的智慧家庭市場中脫穎而出。

對於家電與住家監控的消極態度方面，根據調查顯示，儘管安全風險被受訪者評等為相對較高，但智慧型電視、遊戲機或平板電腦這類連網消費性電子產品仍舊大受歡迎。68％的德國家戶至少擁有一項這類產品，並連網使用。目前已有23.8％的家戶擁有智慧喇叭。

然而，受訪者對住家監控和安全、能源管理，家電和照明控制等解決方案方面的態度卻相對消極。在所有年齡層族群均認為在這方面的安全風險皆特別高，現有裝置的連網頻率亦不算頻繁，特別是冰箱、洗衣機或掃地機器人等家電。總計有52.9％的受訪者表示擁有這類可連網的裝置，但只有17％的人將裝置連網。

此外，消費者在購買這類智慧型裝置時，也會特別注意相關安全風險：有47％的受訪者表示會仔細檢查住家監控與安全解決方案產品的安全功能，或者在未來購買時將會這麼做，相較於購買娛樂解決方案時的行為，僅有22.8％的受訪者會這麼做。

網路安全需要約束性規定和認證的在資料安全方面，目前智慧家庭應用的設備商在資訊安全方面尚未有約束性規定，但歐盟已決定提高歐洲單一市場的安全層級。歐盟網路安全法案（EU Cybersecurity Act）已於2019年6月27日生效，規範了在歐盟境內產品、程序和服務的網路安全認證規則，還涉及使用CE標籤的消費性電子產品。

(工商 )