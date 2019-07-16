國民黨昨宣布2020總統大選黨內初選民調結果，由韓國瑜以總平均支持率44.805％獲第一名，各地韓粉欣喜若狂，其中有名高雄超級韓粉吳盛國搶先在高雄市鬧區懸掛全台第一幅總統競選廣告，自費要幫韓國瑜造勢助選。對此，前國民黨立委孫大千直言，此次國民黨總統初選結果，代表五個重大意義。

孫大千在臉書指出，此次國民黨總統初選結果，代表了五個重大意義。首先，孫大千認為，台灣的政治運作模式，已經從原本的「由上而下」，改變成「由下而上」。一位庶民朋友和一位政治人物的影響力是不相上下的。二、網路平台和數位工具的普及，突破了傳統政治勢力掌握媒體管道的優勢。

至於第三點，孫大千認為，庶民力量的自發性動員遠遠超過任何一個政黨的動員能量。在庶民力量面前，任何一位天王太陽都是渺小到微不足道的。四、韓國瑜是庶民力量共同推出的代理人。上百萬的庶民朋友之所以寸步不離地顧電話一個星期，那是因為，他們所顧的不是電話，他們顧的是一個希望，與自己的未來。

最後，孫大千說這不僅僅是韓國瑜的勝利，這更是屬於台灣庶民力量的勝利！台灣2020年的「草根運動」正式宣告開始！

對此，網友紛紛表示「現在網路發達，民眾各自串連，不是那些名嘴一言堂就可以帶方向的年代了」、「2020唯一目標是下架民進黨」、「最重要的是要一位真實的品格高尚，真正關心在意底層庶民，言行如一、內心堅強的非典型政治人物」、「罕見的政治人物」、「真正的仗才正式開始 大家凝聚正能量 一定要推翻民進黨」。

(中時電子報)