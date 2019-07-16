越南一名在臉書擁有7萬多名粉絲的網紅娜娜（Võ Thị Ngọc Ngân），具天使面孔與魔鬼身材，是個典型的大美女，她近日公布一則訊息指稱，她七個月前手機與包包被劫走，因為手機裡有自己的裸照，以及與男友的性愛片，近日遭歹徒勒索3億越南盾（約39萬台幣），否則將公開的不雅照片與影片，但她不願花錢贖回，已經作好被公開的心理準備。

(圖／翻攝自娜娜臉書)

據外媒報導，娜娜自從手機被劫走，就不斷遭有心人士騷擾，近日還被對方要求她拿3億越南盾贖回，不然就公開手機內內容，不過娜娜認為，就算錢給了，對方也不可能歸還手機，她說：「我已做好不雅照片與影片被公開的心理準備，絕對不會向對方妥協，只要對方公開手機內的裸照或性愛片，馬上就到警局備案逮人」。

網友看到此新聞紛紛支持表示「就是要這樣！就只是裸體、啪啪影片，我會永遠支持你」、「趕快公開！不會因為這樣就不愛娜娜了」、「娜娜這樣做就對了！絕對不能讓對方稱心如意」。

(中時電子報)