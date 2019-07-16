大S、小S、阿雅及范曉萱，參加大陸實境節目《我們是真正的朋友》，不過有網友整理節目片段，認為大S很不尊重阿雅，甚至對她態度不好，讓不少網友到大S微博留言痛批，不過對此阿雅則是PO文：「20年的友誼不是幾個片段能描述」，力挺好姐妹到底。

大S在節目《我們是真正的朋友》，過程中不斷吐槽、欺負阿雅，讓網友不滿痛批大S公主病，認為她根本不考慮別人感受，也讓老公汪小菲忍不住跳出來平反，對此阿雅也在微博道出她與大S的友誼，寫道：「爸爸生病的時候妳陪著我，失戀的時候妳在左右，我們一起瘋狂一起歡樂和憂傷，多讓別人看見妳的溫柔，那個我見到的豆腐心，20年的友誼不是幾個片段能描述，用時間走出來的感情很寶貴，Sister forever」，短短幾句話道出兩人20年堅定友誼。

阿雅微博PO文力挺大S。(圖/阿雅微博)

雖然阿雅表示不在意，也相當珍惜這段20年的友誼，讓許多網友仍是不買帳，留言痛批：「希望不要有小孩子看節目，學了大S盛氣凌人對朋友的態度」、「不要再跟大s一起玩了，不適合做姐妹」。

(中時電子報)