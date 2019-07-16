中國大陸第二季GDP僅年增6.2％，增幅創下自1992年有紀錄以來最低，對此，美國總統川普認為中國大陸創下有紀錄以來GDP成長最低，是受到貿易戰中美國徵稅的影響，並表示「這就是為什麼中國大陸迫切想達成貿易協議」。

據《南華早報》15日報導，中國大陸國家統計局表示，2019年第一季GDP年成長6.4％，第二季年增6.2％，創27年來最低，甚至比金融海嘯時期更低，而上半年GDP總值人民幣450,933億元，年增6.3％；此一數據也與有關當局預測的年度GDP落於6.0至6.5之間相差不遠。

不過，川普15日在推特上明確將中國大陸GDP創有紀錄以來新低與貿易戰連結在一起，並表示「中國第二季度GDP增長率是27年以來最低的。美國的關稅對想要離開中國去非關稅國家的公司產生了重大影響，成千上萬的公司正在撤離；這就是中國想要與我們達成協議的原因，希望他們沒有打破原來的交易」。

川普還說，美國正從中國大陸獲得數十億美元的關稅，這些關稅都是從人民幣貶值與提高補提來支付，而非美國納稅人支付。此時正值美中貿易談判準備復談之際，而北京聲稱要華府撤除所有懲罰性關稅，方可復談。

雖然GDP增長創27年新低，但北京當局對此仍保持樂觀。中國大陸國家統計局發言人毛盛勇表示，「6.3％是一個比較平穩、不低且含金量較高的速度。上半年國民經濟運行在合理區間，延續總體平穩、穩中有進發展態勢」。他說，這個增速為實現全年的目標任務奠定了一個比較好的基礎。

此外，包括規模以上工業增加值、社會消費品零售總額及固定資產投資等其他經濟數據皆全面回升，不僅高於市場預期，且6月消費年增9.8％，是2018年3月以來最高增速，且較5月增幅多出1.2個百分點。

(中時電子報)