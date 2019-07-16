國民黨初選結果出爐，國民黨革命實踐研究院院長林火旺今天在臉書上表示，根據他過去的經驗，「現在我比較相信制度和人性」，「絕對權力絕對腐化」似乎才是顛撲不破的真理，民進黨全面執政以後，違反了許多民主政治的核心價值，「相信我，只有讓民進黨再一次受到教訓，對我們的民主政治和國家發展絕對有利。」

初選結果出爐後，國民黨內幾家歡樂幾家愁，林火旺說他政治生涯學到的教訓就是不要「非誰不可」，馬英九就是他親身經歷過最好的例子。當年前總統馬英九在選台北市長，他就在馬陣營忙碌不堪，卻分文未取，從來沒有開口求官，馬市長任內民意支持度高達八成，因為他個性鉅細彌遺，很適合擔任市長。

不過馬英九擔任總統後，卻讓林火旺改觀，「我也為他南北奔波，誰會想到他八年任內令人民失望？」馬的操守不會有太大問題，雖然不太會待人，但個人品德也不離譜，然而事實證明，「他不是一個成功的領導者」，領導者最重要的識人之明、察納諍言，他都不足。

林火旺感概，當年他一直認為馬是最有資格成為政治家，可惜，後來發現他的格局也只是一般的政客，「但是在1998年，有誰不認為他形象很好？」知人知面不知心，瞭解一個人需要時間，他幫馬前後十年，對馬的瞭解都不夠徹底，現在因為韓而高興或憤怒的人，有真正瞭解他嗎？

因此林火旺認為，現在他比較相信制度和人性，「絕對權力絕對腐化」似乎才是顛撲不破的真理，民進黨全面執政以後，違反了許多民主政治的核心價值，包括管中閔案、張天欽案、陳隆翔案，民進黨立法院多數，充分利用，連大法官提名也是如此硬幹。如果我們的社會要進步而不是原地踏步，絕對不能讓一個政黨強大到可以為所欲為。

林火旺認為，因此至少國民黨的適度強大，才有足夠的監督制衡力量，這不只是對國民黨好，而是對人民好。「相信我，只有讓民進黨再一次受到教訓，對我們的民主政治和國家發展絕對有利。」

(中時 )