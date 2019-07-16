深藝人鄭惠中當眾掌摑文化部長鄭麗君，涉嫌妨害公務，台北地檢署今偵結，認為鄭麗君參加藝人餐會並非「公務」，鄭惠中犯罪嫌疑不足，將鄭惠中不起訴處分。檢方認為，鄭惠中行為雖不可取，可能涉及傷害、公然侮辱等罪嫌，因屬告訴乃論之罪，文化部長鄭麗君未提告訴下，欠缺訴追要件，無法提起公訴。

今年1月22日中午，文化部長鄭麗君今天中午出席藝人春節餐會，在席間遭資深藝人鄭惠中狠打一巴掌，引發軒然大波，鄭惠中主動向警局說明，遭依妨害公務罪送辦。

檢方認為，演藝人員基金會舉辦「108年關懷演藝人員春節餐會」，是文化部依法補助經費辦理，並循例邀請部長到場，文化部長參與餐會係基於關懷重視資深藝人，無關公權力事務。

檢方調查時，鄭麗君證稱，她出席餐會，並非基於文化部監督補助演藝人員基金會之目的，而是代表文化部表達對資深演藝人員、基金會與餐會的重視與關懷。

因此，檢方認定，文化部長出席該餐會時，縱使曾宣達多項文化部政策，但從她參加餐會用意、性質與活動內容，與公權力之行使無關，另文化部長雖於餐會致贈加菜金，是由部長個人捐贈，並非以公款支應，因此文化部長出席藝人餐會無關公權力事務，鄭惠中掌摑部長並無妨害她公務行使，不構成妨害公務罪。

(中時 )