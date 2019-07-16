美國之音今天報導，大陸官方的最新資料顯示，大陸今年第二季經濟增長率創1990年代初以來最低記錄。川普總統在大陸資料出台後立即表示，美國關稅對大陸經濟增速放緩「發揮了重大作用」，但是，有經濟學家說，除了美國關稅之外，大陸國內需求下降以及私企被擠壓也影響了大陸經濟的增長。他們說，大陸經濟增速放緩會讓川普總統在與大陸進行貿易談判時覺得自己更有力量。

大陸國家統計局15日公布，今年第二季，大陸 經濟同比增長6.2％。這是自1992年開始記錄以來最低的一次。大陸第一季報告經濟增速是6.4％，而2018年全年為6.6％。不過，這個數字還是落在北京6％到6.5％的預估值內。連大陸官方的《環球時報》15日評論中也承認，「這個資料給人的第一感受是有些沉重」。

美國之音報導稱，關稅導致大陸對美出口下跌，外國對大陸直接投資減少。白宮首席經濟顧問庫德洛15日說：「關稅對經濟的影響，對中國來說十分艱困。你讀讀《華爾街日報》今天關於公司撤離大陸的報導。有些公司去到亞洲其他國家，有些則回到美國。所以我想那傷害了中國經濟。」

美國之音稱，美國智庫企業研究所高級研究員、資深貿易和中國經濟專家史劍道（Derek Scissors）認為，經濟減速和貿易戰關係不大。他說：我不相信大陸官方的增長資料，無論是好是壞。大陸經濟最近7、8年一直在放緩。所以，經濟減速跟貿易糾紛沒有什麼大的關聯。

華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員、知名中國經濟問題專家尼古拉斯·拉迪（Nicholas Lardy）說，大陸國內需求的下降以及私企被擠壓對大陸經濟增速放緩的影響更大。

不過，也有分析人士認為，大陸已經沒有太多刺激經濟增長的空間，因為新一輪的刺激措施，無疑會讓政府債台高築，並進一步增加銀行的壞帳。為了支持經濟增長，大陸領導人已經提高政府支出和銀行貸款。

美國之音報導，喬治城大學國際商業外交教授馬克·布希（Marc Busch）說，大陸經濟增長減緩一定會讓川普總統覺得他可以在一個更強的位置上與大陸談判。

史劍道說，媒體總是傾向看到哪個國家在壓力下先屈服，但是，目前兩國經濟都沒有太大的壓力。

貿易問題專家、公共政策部落客RealityChek的創辦人艾倫·托納爾森（Alan Tonelson）認為，其實，川普一直相信美國經濟發展比大陸 經濟發展更好，美國所處的位置更有利，這也是他與大陸打貿易戰的信心所在。

(中時 )