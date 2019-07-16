距離台灣只有68海里、興建中的福建福清核電5號機組外穹頂封頂混凝土澆築圓滿完成。據大陸《科技日報》報導，大陸中核集團證實，全球首座「華龍一號」反應爐示範工程首堆高度達到73.98米，成為福清核電現場「新地標」。這為該機組熱試、裝料奠定了堅實基礎，也為後續華龍一號機組建設積累了寶貴經驗。

報導稱，「華龍一號」是大陸具有完全自主智慧財產權的三代核電技術，擁有雙層安全殼，可以抵禦大飛機的撞擊。華龍一號機組外穹頂結構為全球在建核電機組中，工程量最大的殼體結構，採用抗飛機機械接頭，採取滿堂承重腳手架支撐體系，支撐於殼間和內穹頂。

外層安全殼分為筒體結構和穹頂結構兩部分，外穹頂結構承接筒體結構標準段，厚度1.8米，整體為准球形結構。結構跨度大，鋼筋密集，混凝土強度高，且沒有鋼襯裡作為範本支撐，其結構範本只能依靠在雙殼間搭設滿堂腳手架提供支撐，施工難度大。

報導稱，針對外穹頂施工的重要性和複雜性，華龍示範工程建設各單位高度重視、通力協作，先後組織了施工先決條件檢查，安全、品質專項檢查及多次現場綜合隱蔽檢查，對檢查發現的問題及時制定方案並整改完善，成功克服了工期短、工程量大、承重架搭設安全風險高及多雨高溫天氣等諸多困難，共同圓滿完成華龍一號全球首堆外穹頂封頂混凝土澆築。

報導說，目前，中核集團在建的海內外四台華龍一號核電機組工程建設各節點均按期或提前完成，工程安全和品質處於良好受控狀態。

(中時 )