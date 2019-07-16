每個人吃藥方式不同，有些人習慣一次全吞、有的人喜歡乾吞，根據統計，若常用錯誤方式吃藥，恐讓食道受到相當大的危害，導致食道潰瘍、敗血症，嚴重甚至會休克死亡。

《每日健康》報導，中國附醫兒童腸胃科醫師陳安琪提醒，服用四環黴素類抗生素因其酸性極強，吃完藥應站或坐30分鐘再就寢，否則有食道穿孔危機，下列3大NG行為若不趕緊改正，恐造成嚴重後果。

1. 吃膠囊狀藥物不配水

2. 一次吞太多顆

3. 吃完藥馬上躺下

陳安琪表示，吃藥不配水，藥物很容易卡在食道，而且一定要喝至少300c.c.的水，一次最多吞3顆，尤其是膠囊類的，一定要一顆一顆吞，否則內含藥物釋放後會侵蝕食道，引發食道炎，如果延誤治療，食道破裂穿孔，恐引發敗血症。

根據媒體報導，一名女高中生日前因服用膠囊狀的四環黴素，不過每次吞藥都沒有喝足夠的水，有時候甚至乾吞，結果膠囊黏在食道上，引發食道黏膜發炎潰瘍。還有一名男子因車禍受傷就醫，回家後一次吞一整包藥，但只喝兩口水後立即躺下，結果藥物竟黏在食道六天，造成脖腫、吞嚥困難，就醫後發現，藥物已侵蝕食道造成嚴重潰瘍、穿孔。

(中時電子報)