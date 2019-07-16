埤頭鄉1名正在蹣跚學步的1歲張姓男童，平日由經營洗車場的阿公帶在身邊，不料15日中午時分卻不幸發生意外，命喪正在倒車中的汽車後車輪下，讓坐在車上駕駛座的阿公傷心欲絕。（謝瓊雲翻攝）

洗車場倒車不慎 阿公意外撞死1歲金孫

彰化縣埤頭鄉一家洗車場15日中午發生不幸意外，洗車場張姓負責人在移動客戶車輛時，倒車不慎竟撞倒自己正在學步的1歲寶貝金孫，緊急送往彰化醫院急救，男童仍因頭部重創，宣告不治。警方初步調查研判是意外，檢察官16日將進一步相驗釐清死因。

救護車緊急抵達洗車場外，張姓阿公傷心緊張不斷哭喊，抱著心愛的寶貝金孫一起上車，傷心欲絕；事發當時，他正要把客戶的車子開回來洗車，沒想到男童坐著學步車，看到阿公回來，開開心心往外衝，而倒車中的阿公坐在駕駛座，根本看不到男童的身影，釀成意外悲劇。

心碎的張姓阿公難過泣訴，「這是我的寶貝金孫啊！叫我怎麼不傷心？」他自責說，當時要倒車停在洗車場內，孫子很開心追著車子跑，沒注意到孫子跑到車子後方，他一倒車就撞到，當時他感覺有撞到東西，急著下車查看，就看見金孫被壓在車輪下。

埤頭消防分隊指出，獲報趕抵現場時，看到阿公抱著男童上車，原先直接送往就近診所急救，但因傷勢過重，再通報救護車送大醫院，現場評估男童已經沒有呼吸心跳，一路急救一路護送至彰化醫院，由醫院急診室接手急救，最後仍宣告不治。

彰化醫院急診室醫師詹征禕表示，男童到院時，已無生命徵象，因頭骨破碎重創，傷勢太嚴重，醫院雖已延長急救，無奈張姓男童仍不幸死亡。

張男在埤頭鄉經營洗車場20年，平日與妻子邊洗車、邊幫兒子帶孫子，在外地工作的兒子接獲消息也十分哀慟趕回；張男說，他很疼愛孫子，每天帶孫時都相當注意安全，沒想到就在工作中，孫子竟突然跑出來、發生意外，讓老夫妻傷心欲絕。

(中時 )