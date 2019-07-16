中國大陸紅星范冰冰2017年喜曝接受星男友李晨求婚，之後卻捲入逃稅風波，而未婚夫不離不棄，伴她走過人生低潮，沒想到近來范冰冰正式復出，沒多久竟高調宣布論及婚嫁的4年情斷，讓外界無不愕然，之後有港媒爆料這都是有高人指點的操作，傳冰晨戀是假分手，目的是為了讓范冰冰復出成功，挽救演藝事業。

而自宣布分手後，范冰冰、李晨這段時間以來皆沒再多加回應，然不久前被拍到兩人悄悄聚餐，顯示仍有聯絡，然仍沒沒對各種傳聞發表過想法，直到昨天(7/15)范冰冰出席個人護膚品牌記者會，狀態看起來不錯，更鬆口回應感情事，看來心情狀態也相當平穩。

范冰冰昨出席活動，剛分手的她毫無憔悴感，反倒容光煥發，狀態似乎調整的不錯，更自分手後，首度做出回應，當時范爺在記者會上跟主持人對談，對方當眾助她未來能得到幸福，范冰冰回應：「我會努力」，簡單一句話讓現場眾人驚呆，覺得這句話有些摸不著頭緒，也頗值得玩味琢磨。

(中時電子報)