本月3日因處理補票糾紛，不幸遭鄭姓嫌犯持刀攻擊殉職的鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰，今天上午9點舉行告別式，最疼愛他的91歲阿嬤也在日前得知他殉職消息，終日以淚洗面，今早仍堅持忍痛參加愛孫告別式，令人動容。

今天的告別式由內政部長徐國勇擔任治喪委員會主任委員及告別式主官，副總統陳建仁也前往告別式會場頒發褒揚令，並代院長蘇貞昌頒贈行政院一等楷模獎章，警政署長陳家欽則代表警政署追晉李承翰為二線一星巡官職務。

家祭結束後，由鐵警局局長江振茂率同仁在靈柩覆蓋國旗及警旗，並由鐵路警察局高雄分局長陳順和帶著鐵路警察弟兄獻唱《警察進行曲》，現場參加民眾與同仁皆泣不成聲，相當不捨這位朝日相處多年的年輕優秀同事就此失去生命。

告別式結束後，移靈車隊與警察同仁，將繞行至李承翰執勤地點嘉義車站做最後巡禮，警嗄同仁也將在嘉義車站前列隊敬禮，宋這位自己最親愛的兄弟走玩走完最後一程。鐵路局為了表示哀悼，也通令全國路線上的列車，於今天上午11時40分啟靈時，同步鳴笛3秒向英勇的李承翰致敬，隨後靈位隨後將入祀嘉義忠烈祠。

徐國勇在告別式結束後，他衷心希望全國民眾透過本案更加支持警察，每一位警察都是用生命在捍衛社會治安。徐國勇也承諾，未來警政署會在訓練和設備方面更精進，並結合各部門加強社會安全網，以告慰承翰在天之靈。

(中時電子報)