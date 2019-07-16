金曲獎台語最佳女歌手江惠儀（中），16日在市政會議獲市長盧秀燕（左二）肯定推動流行音樂產業貢獻良多。（盧金足攝）

勇奪第30屆金曲獎台語最佳女歌手的江惠儀，是住在太平區的台中人，市長盧秀燕16日在市政會議肯定及表揚江惠儀在台語流行樂壇的卓越表現，稱讚是「台中人的驕傲」，特別致贈台中市傑出人士榮譽獎章，期許江惠儀在流行音樂產業上繼續發光發熱，不但是台中之光，還是國家之光。

盧秀燕說，江惠儀畢業於國立交通大學，現職是中華電信的資訊工程師，小時候在台中公園走唱，長大後在台中的民歌西餐廳與Pub駐唱，打下厚實的歌唱與實戰經驗，後來投入三立選秀節目《超級紅人榜》比賽，成功衛冕二十關，成為第一位正式得獎者，並在同年發行首張專輯《感謝您》正式出道。

金曲獎台語歌后獎落台中！江惠儀從首張專輯《感謝您》，經《浪花》、《緩緩愛》到2018年最新專輯《露螺》，被認為是一張相當有深度的專輯。

市府表示，江惠儀經歷人生與風格的轉變，唱腔與歌詞與專輯的方向越來越走向自己，越來越有獨特的風格，受到金曲獎評審青睞與肯定，出道未滿十年的她，已3度入圍金曲歌后（分別為第25屆、第27屆及第30屆），2次入圍金曲獎最佳台語專輯（分別為第27屆及第30屆）。

江惠儀首張全創作專輯《露螺》的特色為曲風多變，嘗試較輕快活潑的風格，融合英式搖滾，在台語歌曲市場中注入年輕元素，更憑這張專輯打敗資深歌手蔡秋鳳、李千那等人，在第30屆金曲獎成功拿下最佳台語女歌手獎。

(中時 )