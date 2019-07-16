針對大陸海協會會長張志軍稱蔡總統出訪過境美國是「挾美自重」，海基會董事長張小月16日表示，中華民國是主權獨立國家，蔡總統身為國家元首出訪友邦並過境美國，彰顯國家主權及民主價值，獲得台灣民意支持，呼籲大陸務實看待中華民國存在的事實，尊重台灣人民參與國際社會的權利。

大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍14日接受媒體採訪時表示，蔡英文所謂過境美國的實質是通過這樣的出訪活動來挾美自重 ，為她在台灣推進這些台獨分裂行徑尋求靠山；但這種圖謀是靠不住的。

蔡總統進行「自由民主永續之旅」，張小月表示，中華民國維繫邦誼，與國際社會進行正常交流互動，促進國際合作，符合台灣人民期待，大陸方面應該理性看待，惡意的批評無助於兩岸關係和平發展。

張小月指出，台灣人民追求和平價值，希望兩岸和平穩定發展，台灣走向國際社會的權利，尋求自我防衛能力的提升，應該受到尊重。

張小月再次呼籲，兩岸人民往來持續30餘年，兩岸應該儘速在不預設政治前提下恢復對話協商，解決兩岸人民往來衍生諸多問題，才能促進兩岸人民福祉。

(中時 )