國民黨總統初選民調昨出爐，高雄市長韓國瑜以44.8％支持率勝出，面對韓國瑜來勢洶洶，2020的熱門人選台北市長柯文哲昨脫口「以前沒有很仔細想 現在開始認真想了」。對此，台北市議員游淑慧提出五點分析，並表示「幹嘛不選！」是她的答案，她說柯文哲似乎沒有不選的理由。

韓國瑜昨以壓倒性支持度，在國民黨內總統初選勝出，外界也開始關注柯文哲是否會參戰。柯昨被問及對韓是否有何期望？柯卻脫口說「以前沒有很仔細想，現在開始認真想了」但到底在想什麼？韓的出線是否會影響柯文哲提早宣布參選，柯則不停跳針「再講吧」、「 以後再告訴你 」。

對此，游淑慧在臉書指出，最近最多人問她柯文哲會不會選？她說她的答案是「幹嘛不選！」因為柯文哲似乎沒有不選的理由！她也提出五點分析。首先，游認為，當選2018、角逐2020，韓國瑜是人生意外；而柯文哲則是預定目標。此外，此次不選、未來難料！她說2020年出現一個韓國瑜、一股韓流；誰知道2024又會出現哪位天降奇將？

第三點，游淑慧認為民意如流水，花無百日紅！她說2015年柯文哲市長滿意度高達七成，誰知任期才一半，2016年底，民調就出現過半市民不支持他連任。2019年2月，柯文哲在三角督的情況下，贏遍藍綠的朱、吳、王、蔡、賴，但才過5個月，柯的優勢已不在！若再等四年，阿北可能也變成只是一位平凡的「老白男」？

此外，游淑慧提及，不上舞台，怎麼秀舞技？不上舞台，怎麼找舞伴？她說2020藍綠都推出最強棒，初選過程也佔據5個月的媒體版面、網路聲量，柯再不出場，舞台都沒了！「無法忍受被邊緣化的柯文哲，若不選、不上場，如何重新聚焦、保溫、增溫呢？」最後，游淑慧認為柯不選白不選，以戰養戰！她說參與一場全國性的選舉，柯P可藉此找錢找人、厚植實力；勝則我幸，不勝續當首都市長，不選白不選！即便敗選，但在大選過程中招的兵、買的馬，可組成阿北政團，做為再取2024的基礎！

游淑慧說「不一定贏」從來不會是阻礙政治人物參選的石頭，然而，除了「不一定贏」外，柯文哲還有不選的理由嗎？「所以，我認為柯文哲會選！」

(中時電子報)