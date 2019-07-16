日本政府在16日的內閣會議上決定了2019年版的《自殺對策白皮書》。日本2018年自殺人數達2萬840人, 已連續9年減少，其中599名10多歲的青少年當中，已確定自殺動機和原因當中以「學校問題」為最多。

日本自殺人數已連續9年減少，2018年自殺人數為2萬840人，是37年來首次低於2萬1千人。不過，自1998年起19歳以下的自殺者人數仍然不減。白皮書中指出，「有必要把握青少年的狀況，同時檢證並重新評估自殺對策的效果」。

10至19歳的自殺者當中可從遺書中確認自殺原因和動機的共有568人，以1個人列3個自殺理由來分析，與學校問題有關的共188人，占33％；健康問題為119人，占21％；家庭問題為116人，占20％。

學校問題的詳細內容則有，學業不佳57人、為升學、就業問題煩惱46人、和同學、朋友不和27人。

小學生無關男女，自殺大都與家庭問題的理由居多，中學以上的男生大多以學業問題居多，女中學生則以「親子關係不和」居多，高中生以上則以憂鬱症居多。

厚生勞動省有提供主要針對年輕人的自殺對策及網路社群交流網站的諮詢服務，2018年的諮詢件數達2萬2725件，前來諮詢者當中未成年占44％，20多歲者占41％。

(中時 )