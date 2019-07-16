前鴻海董事長郭台銘是否可能脫黨參選，從初選前至今都是一團謎，更一度傳出郭派人與柯陣營接觸。郭台銘幕僚劉宥彤今天接受訪問時表示，脫黨一直只是選前的假議題，他們與柯陣營並沒有聯絡。

外傳郭團隊透過三創董事長郭守正與柯文哲陣營接觸，劉宥彤澄清，他問過郭守正，並沒有這樣的事情。劉還說，郭台銘是「政治不懂」，而柯文哲當了4年市長是「半懂」，所以在政治方面，郭台銘其實叫「郭不懂」，不叫郭董，柯是「柯半懂」。

劉宥彤指出，脫黨一直只是選前的假議題，是有刻意的人去放大，但因為郭台銘參與政治的時間不是很長，郭當時說希望國民黨各參選人在7月7日凱道一起簽初選公約，卻因為國民黨本來答應又取消，結果大家又把郭不簽公約的事，當作要脫黨，搞得很大，這可能對黨內的初選結果有影響，但這件事情完全是郭台銘的政治經驗不夠。

對於接下來郭台銘的動向，劉宥彤表示，郭台銘需要沉澱一下，因為過去參選3個月來，郭沒什麼時間管家裡的事情，不管是母親、小孩，他都覺得挺疏忽的，因為太忙，所以應該會出國一陣子，「現在並沒有去想脫黨這件事情。」

(中時 )