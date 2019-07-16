高雄市長韓國以44.805%在國民黨初選奪冠，壓倒性的勝利，讓海內外「韓粉」為之振奮。「韓黑」卻屢放話，指各場造勢都是同一批熟面孔、韓粉實際不過200萬人，根本無法贏得大選。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，所謂200萬不知所云；若要談數字，據5家民調韓平均47.7的支持度，韓的支持者有906萬3000人。

胡幼偉在臉書發文，指現在很流行說韓粉是200萬，靠這200萬人韓國瑜選不上總統，胡痛斥這些數字根本不知從哪來的！並表示韓在高雄一役就得89萬票，去年很多人說國民黨能拿下那麼多縣市，是因韓流；那麼，那些縣市候選人的選票組成，勢必也有韓粉，故加上高雄的89萬人，「韓粉」還只有200萬人？若答案肯定，則去年「韓流」就是不對的；若答案否定，那韓流的外溢效應當不只200萬人。

胡幼偉指出：「根據這次5家民調公司做的初選民調平均數字，在『對比題』方面，老韓的平均支持度，是47.7%。以台灣有一千九百萬選民來算，等於就是有906萬3000人是支持老韓當總統的。」

此外，胡幼偉也直言：「你說這數字完全不可信，那可是5家民調公司做出來的平均數。就算這個數字可能會高於老韓明年的得票數吧，這九百萬和兩百萬也差距太大了吧？除非你完全不相信那5家民調公司，一家也不信，否則，你有什麼根據死死認定，總統大選，會投老韓的，只有兩百萬人呢？你憑什麼說，老韓只能掌握兩百萬韓粉票，無法當選總統呢？我講這些，不是因為很多人都說我是韓粉，而只是就事論事而已。」

(中時電子報)