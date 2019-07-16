(10:38更新，補充最後戰果)睽違一個半月，羽球世界球后戴資穎再度上工，挑戰BWF超級1000系列印尼公開賽，也要為2020東京奧運積分努力，今天第一輪面對生涯首度過招的新加坡選手楊佳敏，比賽於台灣時間上午10點開打，小戴狀態相當好，兩局比賽都是很快就取得大幅領先，雖然第2局中段小戴失誤較多全場首度被超前，不過還是穩住陣腳再要回領先，最終21：12、21、18，僅花31分鐘就取得開門紅。

戴資穎上回國際賽出征是5月底蘇迪曼盃混合團體羽球賽，接著就主要待在高雄國家運動訓練中心備戰，日前出發前往印尼雅加達參加印尼公開賽，本賽場館也是去年雅加達亞運競賽場地，小戴第一輪對手是世界排名第30的楊佳敏，在2015、2017年東南亞運動會幫助西加坡拿下羽球女團銅牌，也是2017年亞洲青少年羽球錦標賽女單銅牌。

經過一段時間充電、調整，戴資穎看來狀態不錯，透過吊動對手跑動，找尋機會加速扣殺，第1局以3：0打出好的開始，中段再加速連搶5分拉開差距；第2局開局小戴5：0先發制人，隨後雖然失誤增加，被楊佳敏「超車」，但球后很快回穩，15：15再度平手後連搶3分要回優勢，直落二旗開得勝。

與戴資穎同時登場的男單好手「羽球王子」王子維，首戰丹麥選手維汀胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），可惜16：21、18：21無緣晉級，稍晚還有男單周天成、男雙盧敬堯/楊博涵要出賽。

(中時電子報)