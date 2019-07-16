今年的溫網十分精采，除了男單女單的重大決戰，台灣女將謝淑薇、詹詠然還分別拿下女雙與混雙冠軍，寫下難得紀錄。中華網協秘書長劉中興稱讚她們「打破網球種族界線，讓本土年輕選手知道可以勝過歐美人。」

經過亞洲選手的多年奮戰，還沒拿下的大滿貫金盃只剩男子組單打了。中國大陸女將李娜在2011年法網與2014年澳網勇奪女單冠軍，成為亞洲史上首位摘得單打金盃的選手。代表日本的大坂直美後來連摘兩冠，當上亞洲首位世界球后。

大滿貫男雙很早就有日本選手和印度選手登頂，然而男單競爭最激烈，歐洲名將輩出，當代更由「三巨頭」長期霸佔，台灣一哥盧彥勳連續30次打進大滿貫賽事已經非常不易了。盧彥勳的代表作是在2010年溫網打敗美國球王瑞迪克(Andy Roddick)，瑞迪克是史上發球最快的男人之一，盧彥勳居然能打敗他，美媒當時的標題是「Who is Lu？」

最接近大滿貫金盃的是日本一哥錦織圭，他殺進2014年美網決賽，可惜敗給了西里奇(Marin Cilic)。錦織圭的教練張德培是至今唯一摘下男單大滿貫的亞裔(美國人)選手，也是首位網球名人堂的亞裔選手。

張德培以17歲110天之齡稱霸法網，至今無人可及。當時的球王藍道(Ivan Lendl)曾經在痛宰張德培之後告誡他：「你不會發球，如果你除了快腿之外沒有別的武器，你就根本傷不了我。」沒想到1989年張德培就在法網16強苦戰淘汰藍道，比賽中途抽筋的張德培還以高吊球和接發球的奇招成功干擾對手，拉下了不可一世的球王，觀眾的歡呼聲甚至傳到隔壁球場，成為經典戰役。張德培是美國人，ESPN大讚這一勝是「美國網壇的強心針」，不過張德培的勇猛也為亞洲選手樹立了標竿。

網球是劇烈消耗體能的運動，大滿貫男單是五戰三勝制，加上亞洲男子與歐美的身型差距較大，使得單打最重要的發球球速難以抗衡。事實上只要發球夠暴力的人，就算天王選手也要敬其三分，可惜亞洲好手普遍缺乏這樣的條件(力量很強的可能都去打棒球了)。

在重視力量的現代網球，即使是張德培(身高175公分)這樣的傳奇防守型選手也會備感吃力。台灣新星「小球王」曾俊欣表現傑出，引起外媒注意，但紐時中文網也指出他在成人組最大的挑戰依然是身體條件(身高175公分)，怕難以對抗為數眾多的西方重砲選手。

(中時電子報)