疑轉彎死角 垃圾車輾斃80歲晨運婦（中天新聞）

台中市14日清晨發生一起垃圾車輾斃80歲晨運阿嬤的車禍，阿嬤家屬踢爆，闖禍的張姓垃圾車司機，竟然是4度酒駕的累犯！

這起車禍發生在台中市南區，凌晨約5點，張姓駕駛開著民營垃圾車從建國北路左轉進柳川東路，疑因轉彎視線死角輾到要穿越柳川東路的80歲阿嬤，救護車抵現場時，婦人已無生命徵象，經送醫急救仍因頭部重創不治。

阿嬤家屬踢爆，張男是酒駕慣犯，且無照駕駛，而且駕照正是因為酒駕被吊銷！據自由時報報導，阿嬤家屬控訴張姓司機已是第4次酒駕，根本不應開車上路，媽媽死不瞑目。

據了解，張男第一次酒駕是在2012年1月19日，酒後騎機車自摔，差點沒命，血液酒精濃度換算成呼氣值高達1.61毫克，遭判拘役59日，可易科罰金5萬9000元。

2015年間第二次酒駕，判處徒刑2月，可易科罰金6萬元；第三次酒駕則是今年3月底，喝藥酒後被警方盤查，酒測濃度0.42毫克，因累犯而加重量刑，判處4月徒刑，可易科罰金12萬元，仍不用坐牢。不過張男在短短不到4個月內又第四次酒駕，而且還撞死人。

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(中時電子報)