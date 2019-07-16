國民黨初選結果昨公布，但藍營要如何彌補初選的傷痕，考驗才剛剛開始。對於這次初選，資深媒體人謝寒冰認為，初選後如何整合非常重要，在這次選戰中，他認為只有前新北市長朱立倫是得利最多者，也整個洗白。不管2020結果如何，他覺得朱儼然是2024或2028，國民黨的可能人選之一。

謝寒冰在網路節目《仁者無敵》上表示，這次國民黨初選，得利最多的是朱立倫。理由很簡單，大家都知道，如果沒有換柱事件，朱立倫在2016年就選擇挺身而出，不管最後是選贏選輸，今年大概就是朱。可是因為朱當初做了一個失敗的選擇，所已導致朱現在整個人氣量下跌，再加上韓流的影響，使得朱現在淪落到第三名。

謝寒冰接著表示，但是經過這次初選後，朱整個洗白。在這次初選過程，朱立倫沒有攻擊誰，除了跟郭董嘴幾下外，朱並沒有太多去攻擊其他對手，而是專注在發表自己的經濟、或是其他政治上議題。不管2020結果如何，他覺得朱儼然是2024或2028，國民黨的可能人選之一。

(中時電子報)